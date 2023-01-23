『imprestore ボックスシルエット デニムカバーオール インプレストア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 05時 17分に出品され03月16日 05時 17分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···無地

素材···デニム

フード···フードなし



着丈71 身幅80 肩幅72 袖丈49.5



都内のお花屋さん別注のimprestoreワイドシルエットデニムカバーオール、40サイズです。

ドロップショルダーのボックスシルエット。



チンストラップ、懐中時計用ポケットなど、Lee91-Jと大戦モデルの要素を現代のシルエットにアップデートしています。



インディゴ100％染料で12回のロープ染をした糸を、旧織機で編み立てた12.5オンスのIMPRESTOREオリジナルの赤耳デニムです。低速の旧織機と染色により60年代のデニムの表情と風合いを再現しています。



内側には園芸用品を入れられる厚いポケットが３つ付いています。



gralphpaper fresh Service comoli sassafras interimなどがお好きな方におすすめです。



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ガーデニングジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ imprestore

ボックスシルエット デニムカバーオール インプレストア