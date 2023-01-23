『美人百花スペシャルセット♡°フェミニン 大人百花 美人百花【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 11時 15分に出品され03月06日 11時 15分に終了予定です。即決価格は11,954円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェミニンなお洋服の新作です＾＾♡



豪華内容でお作りしました◎



3点でお値段を超えます！

新品タグ付き・サンプル品・B品・(シワ・小さな汚れ・タグ切れなど)・usedのお洋服が入ります。



・バラ売り、抜き取り、変更不可。



・商品名の最後にサイズの記載が無いものは全てM.Freeサイズとなります。



↓タグ付きと未使用品⭐︎↓

・ウィルセレクション肩パワショルタートルニット

・タグ付きAULI袖ボリュームファー ファー取り外し可能ニット(8900円＋税)

・タグ付きMISCHMASCH×ORientalTRafficシャギーカーディガン(6500円)

・naturalcotureロングレーススカート ウエストゴム。(4500円＋税)

・BERADIANCE2wayオフショルピンクニット(5900円＋税)

・naturalcoture 襟レースデザイントップス 黒

・ナイスクラップ襟付き刺繍入りニットカーディガン

・GRLオーガンジーぼうたいブラウス S

・Techichi CLASSICフラワーレースタイトスカート ウエストゴムいり。

・GLACIERレーススカート ウエストゴム。S

・ウィルセレクションスウェット ピンでくっ付いてるデザインです。

・Andemiuボタンニットタイトスカート ウエストゴム。(5900円＋税)

・タグ付きCOLZAキャミレースロングワンピ S

・タグ付きoneafteranotherナイスクラップタートルショート丈ニット タートルの部分が元々縫われていないようです。(8900円＋税)

・タグ付きウィルセレクション袖パール付きニット(8690円)

・TORTE袖パワショル後ろ編み上げ柄デザイントップス

・タグ付きリゼクシー黒ニットワンピ(5990円＋税)

・トッコクローゼット肩リボンブラウス

・タグ付きoneafteranotherNICECLAUP刺繍入りニット(5390円)

・ZARAシャギーニット フワフワで柔らかい生地感です。L

・axesfemmeビジューレース付きカーディガン

・タグ付きサンプルブラウス

・INGNIぼうたいブラウス

・



⭐︎used美品↓

・MISCHMASCHレーススカート サイズ36 ウエストゴム入り。

・vis袖オーガンジードッキングニット



以上25点以上入ります＊



お洋服おまけお付けします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ウィルセレクション

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美人百花スペシャルセット♡°フェミニン 大人百花 美人百花