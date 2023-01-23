『☆一原有徳☆「 Mt.Amemasudake 」銅版画 モノタイプ 八ツサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 23時 06分に出品され03月10日 23時 06分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 北海道の余市川支流であるアメマス沢川の水源 阿女鱒岳の風景です！



モノタイプ手法を用いた特異な作風で、国際的にも名高い。また、俳人・登山家としても知られる。





作者：一原有徳

題名：「 Mt.Amemasudake ’95 」

技法：銅版画

サイン：あり

エディション：モノタイプ

サイズ：画寸 約150X95mm

状態：中古 良好 1995年制作

額縁：中古 良好

額縁外寸： 約320X255ｍｍ 箱あり





一原有徳（いちはらありのり） 画歴



1910 徳島県生まれ、のちに真狩に転居

1923 小樽に転居

1927 郵政省小樽地方貯金局勤務（’70まで）

1951 小樽市展に出品（以後毎年出品）

1954 全道展に出品（以後毎年出品）、石版モノタイプを始める

1958 木版版画家河野馨の指導を受け、版画制作に取り組む

1961 全道展会員

1962 東京国際ビエンナーレ展に出品

1975 道立美術館の「北海道秀作美術展」で優秀賞

1979 道立近代美術館「北海道現代美術展」で優秀賞

1981 道立近代美術館「北海道現代美術展」で道立近代美術館賞

1982 東京国立近代美術館の「近代日本の美術-1945年以降展」に出品

1987 市立小樽美術館で「一原有徳展」開催

1990 北海道文化賞

1996 地域文化功労者の文部大臣表彰

1998 北海道立近代美術館で「一原有徳・版の世界展」開催

2001 北海道功労賞

2002 武蔵野市立吉祥寺美術館で「一原有徳展」開催（11追悼展）

2010 逝去

2011 市立小樽美術館内に「一原有徳記念ホール」開設、「没後一年」展開催 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画 商品の状態: 目立った傷や汚れなし