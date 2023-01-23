『ラスト1点♪TATRAS ブラック フード付きダウンベスト サイズ2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 29分に出品され03月31日 15時 29分に終了予定です。即決価格は29,392円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品です。サイズ2となります。

定価は13から15万程度かと思います。

素材は合皮となり、ナイロンより高級感があります。

ダイヤモンドモチーフの特注ファスナーです。



【高品質な素材】

TATRASのダウンベストは、軽量でありながら優れた保温性を持つ高品質な素材で作られています。寒い季節でも快適に過ごせます。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたブラックのデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。フード付きで、スタイルと機能性を兼ね備えています。



【便利なポケット】

前面には2つのファスナーポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。ダブルファスナー仕様で、着脱も簡単です。



- ブランド: TATRAS

- 色: ブラック

- デザイン: フード付きダウンベスト

- ファスナー: ダブルファスナー

- ポケット: 前面に2つのファスナーポケット

- ロゴ: TATRASロゴプレート



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



季節感···冬



季節感···冬,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ラスト1点♪TATRAS

ブラック

フード付きダウンベスト サイズ2