『【極美品】エディフィス メンズ チェスターコート M カーキ オーバーサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 16時 43分に出品され04月04日 16時 43分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】エディフィス EDIFICE 接結 リバー メンズ オーバーサイズ チェスターコート M カーキ



●商品詳細

＊カーキの色がとてもオシャレで高級感のある接結 リバーコート。

...無駄な縫い代や肩パット タレわた 胸増し芯等の副資材が無いために柔らかく、着心地も軽くなるのに加えて非常に温かい商品です。

...ハンドメイドの箇所が多い為、専門の縫製工場でしか生産出来ない希少な高級品になります。

＊ドロップショルダーのオーバーサイズシルエット

...軽くサッと羽織る感覚で着て頂けます。

...旬のゆったりとしたスタイリングにピッタリ合います。



＊混率

ウール73%

ナイロン27％

袖裏 キュプラ



＊色柄

カーキ 無地

...袖口アップ画像が近い色柄になります。



●サイズ メンズM

＊ドロップショルダーでゆったりめビッグシルエット。

肩幅 51.0cm

着丈 94.5cm

＊170cmくらいの方で膝上丈くらい。

バスト 120.0cm

ウエスト 116.0cm

袖丈 62.0cm

袖口幅 15.5cm

衿幅 9.4cm



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下記キーワードをクリックしてみて下さい。

#ユキの出品リストメンズM



●状態 極美品

＊修理箇所なし。

...目立つ汚れや傷等もなく未だ未だ綺麗めとしてお使い頂けます。

＊あくまでも個人所有、自宅保管の中古品として出品しているご理解を頂いた上、素人検品による細かい見落とし等はお許しください。

＊購入後のサイズ選択ミスや色柄の好み違い等々の返品、クレームにはお応え致しかねますので、完全な物をお求めの神経質な方は購入をお控え下さい。



●検索キーワード

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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】エディフィス

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チェスターコート

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カーキ

オーバーサイズ