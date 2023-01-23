『新品未使用★ファミリア デニムバッグ★【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 09時 49分に出品され04月14日 09時 49分に終了予定です。即決価格は13,700円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 完売品



新品タグ付き



ファミリアの2024年秋冬新作のデニムバッグです。

他を使用しておりますので出品いたします。



ネイビー



折りたたみ発送

お値下げ不可



※手刺しゅう

※内ポケット付き



〈サイズ〉

・本体：たて 約32cm × よこ 約43cm

・持ち手全長：約29.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用★ファミリア デニムバッグ★完売品