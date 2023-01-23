『コーチ トートバッグ 2way s61 黒 F15440 シグネチャー ラージ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 04時 15分に出品され03月17日 04時 15分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



⭐️原則24時間以内発送⭐️

⭐️メンテナンス・クリーニング済み⭐️



閲覧ありがとうございます( •̤ᴗ•̤ )

#ブランドリンク

#リンクのコーチ

#リンクのバッグ

当ショップ他商品も宜しければご覧くださいませ(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”



♡商品♡

コーチ ハンドバッグ s61 黒 F15440 シグネチャー サテン・サッチェル A4収納 本革 肩かけ可 ナイロン ブラック 自立可能 2way COACH 肩掛け可 ショルダーバッグ オシャレ 本物保証 鑑定済 スピード発送



■カラー：ブラック 黒

■素材：ナイロン×レザー 本革

■サイズ：

高さ26

幅48

マチ9

ハンドル高さ10

ショルダー長さ54





※素人採寸のため若干の誤差がある場合がございます。

■付属品:無



■購入元: 大手リユースストア

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



✨状態✨

AB

角擦れ



Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

※状態の最終判断は「画像」にてお願いします。



★メンテナンス内容★

・素材別に専用クリーニング溶剤でのクリーニング



⚠️色味について

掲載写真の色味については、できる限り実物に近づきますよう努力をしておりますが、実際の商品と色・質感が若干異なる場合がございます。

⚠️商品返品について

プロフィールをご参照くださいませ(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”

⚠️こちらの商品は新品ではなく中古品であることをご理解いただき、神経質な方はご購入をお控えください。あくまで個人的な視点での説明です。

⚠️購入の際

突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください



メンズ レディース ブランド オシャレ

本物保証 スピード発送



管理番号1029P011-5

s61

1117



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ

トートバッグ 2way

s61

黒

F15440

シグネチャー

ラージ