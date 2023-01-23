『ReFa ヘアドライヤー ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 13時 49分に出品され04月06日 13時 49分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

ReFaは、美容機器の高品質で知られるブランドです。特に、ヘアドライヤーは髪に優しい設計が施されています。



【製品の利点】

このヘアドライヤーは、髪を素早く乾かしながらも、ダメージを最小限に抑える機能があります。軽量で持ちやすく、使い勝手も抜群です。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインが特徴で、インテリアにも馴染みやすいです。ホワイトカラーは清潔感があり、どんなバスルームにも合います。



- ブランド: ReFa

- 製品タイプ: ヘアドライヤー

- カラー: ホワイト

- 付属品: 箱付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用