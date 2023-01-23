『未使用品 Agnes b アニエスベー プレート レザー バックパックG7-A【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 17分に出品され04月01日 08時 17分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品 Agnes b アニエスベー プレート レザー バックパック リュック ブラック G7-A



未使用品になります。

保管品になりますが、綺麗な状態になります。





○素材

レザー



○仕様

マグネットボタン開閉

外側 オープンポケット×1

内側 ファスナーポケット×1



○サイズ

縦 約25cm

幅 約22cm

マチ 約8cm

重量 約690g



※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。





詳しい状態などは画像を参考に判断してください。

状態の説明はあくまでも出品者の主観ですので、神経質な方のご購入はお控え願います。

写真に写っている物がすべてですので、その他に付属品などはありません。

※ご使用のパソコン、モニターなどの環境によっては実際の色と若干異なって見える場合がございます。



※水曜日・ＧＷ・お盆・年末年始などの期間中などは、ご連絡・発送などできませんので、あらかじめご了承お願いします。





商品は全て即購入OKですので、コメントなしでご購入ください。

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アニエスベー

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バックパックG7-A