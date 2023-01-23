『【美品】サンローラン サンセット（クロコダイル）ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 06時 12分に出品され04月22日 06時 12分に終了予定です。即決価格は83,512円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YSL サンセット ミディアム（クロコダイルエンボスレザー）

RED VELVET



正規代理店にて購入。



3回程使用して保管しておりました。



写真に写っているもののみになります。



高額商品になりますので、すり替え防止のため購入後の返品はご遠慮願います。



カラー···レッド

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】サンローラン サンセット（クロコダイル）ショルダーバッグ