『citydog ネオプレーンバックパックキャリー オフホワイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 52分に出品され03月31日 00時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用品



city dog シティドッグ

ネオプレーンバックパックキャリー（犬用リュック）

オフホワイト Rサイズ



【R】幅：31.5cm 奥：19cm 高：38cm

※目安体重5キロ未満



サイズが合わなかったため出品します。

室内のみで試しましたので、ほぼほぼ未使用品となります。

ウェットティッシュケースも一緒にセットでお譲りいたします！



・汚れた足では使用していないこと

・抜け毛がほぼない犬種（トイプードル）であること

・外で床置きなどは一切していないこと

以上からも、ざっと見たところでは目立った汚れはありません。

（細かなところで見落としがあったらご容赦ください）



購入時のロゴ入り段ボール（120サイズかと思います）でお送りいたします。





よろしくお願いいたします。





定価:18000円 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>キャリーバッグ・スリング 商品の状態: 新品、未使用