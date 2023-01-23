『＊ear PAPILLONNER ワイドテープボディバッグSサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 08時 45分に出品され05月02日 08時 45分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気完売商品！！

ear PAPILLONNER ワイドテープボディバッグSサイズ



大人気シリーズのコンパクトなサイズ感になっており、荷物の少ない方におすすめです。

使用回数も少ないためレザーのスレ等もなく、目立つダメージ等なく状態は良い方かと思いますが、中古品であることご理解の上でご検討下さい。



⚫︎商品説明

コンパクトなボディーバッグ



ワイドテープを使用した人気のボディバッグよりひと周り小さいサイズ。

荷物が少ないときにちょうどいい大きさです。

両手も空くので楽にお出かけいただけます。

キレイ目にもモードにも、もちろんラフなスタイリングにも馴染んでくれる万能なボディバッグです。



・長財布、ポーチなどラクラク入り、予想以上の収納力があります。

・ソフトなレザーで体にフィット

・太めのベルトで肩への負担を軽減

・自転車に乗る時にもおすすめのバッグです！



サイズ

幅 約22㎝、高さ 約14㎝、マチ 約8㎝





※ご質問、ご購入頂く前にプロフィールご一読下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イアパピヨネ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 完売＊ear

PAPILLONNER

ワイドテープボディバッグSサイズ