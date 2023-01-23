『新品 メゾンマルジェラ 4 14 ピリングニット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 16時 34分に出品され04月05日 16時 34分に終了予定です。即決価格は21,528円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

Maison Margiela 4 14

ピリングニット

黒



コットン86％ ポリアミド14％





XS size

身幅54㎝ 袖丈50㎝(脇下から計測） 着丈76㎝



22AWにリリースされたピリングニットです。



こちらはユニセックスのモデルですが、大きめの作りとなっております。

表記はXSですが、実寸を参考にしメンズのMサイズのカテゴリーで出品しております。



この機会にいかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

メゾンマルジェラ

4

14

ピリングニット