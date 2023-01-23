『【美品】白山眼鏡店 ST TITAN BOSTON GOLD【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 24分に出品され03月18日 14時 24分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【メーカー】白山眼鏡店

【商品名】ST TITAN

【色】GOLD

【サイズ（素人採寸）】44□21-131 詳しくはメーカーのHPなどでご確認下さい。

【刻印】白山眼鏡店、TITANIUM D23

【価格】35200円



2023年10月に白山眼鏡店・自由が丘店で購入しました。

スペア用で使用頻度は数回でした。

ＩＣＬで不要となったので、ご自分に合ったレンズに交換いただければと思います。



付属品はありませんので、プチプチで包んでから、輸送中の衝撃に耐えるよう、写真のスチール缶（写真10枚目）に入れて、ネコポスで送ります





自宅保管品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さいます様、お願い致します。

ペット・喫煙者はおりません。

商品の性質上、返品・クレームはお受けできません。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>メガネ・老眼鏡 商品の状態: 未使用に近い