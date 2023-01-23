『【人気コラボ】F.C.R.B×コカコーラ☆ハーフジップフードジャケット 入手困難【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 16分に出品され03月07日 14時 16分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明文】

☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

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#古着屋avancer



90s 90年代 をはじめ、トレンド や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております！



▪️ブランド▪️



エフシーレアルブリストル × コカコーラ F.C.Real Bristol × CocaCola



▪️サイズ表記▪️



M



▪️サイズ実寸（cm）▪️



・着丈73

・身幅64

・肩幅48

・袖丈63



▪️カラー▪️



灰色 白色 / グレー ホワイト



▪️素材▪️



画像参照



▪️購入元▪️



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



▪️状態▪️



USED



お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！



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5105 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【人気コラボ】F.C.R.B×コカコーラ☆ハーフジップフードジャケット

入手困難