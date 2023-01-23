『Apple 11インチ magic keyboard【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 46分に出品され03月05日 18時 46分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 純正品

Apple 公式通販にて購入 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり