『Burberry ファー付き黒チェスターコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 04時 18分に出品され03月24日 04時 18分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファー付きの襟が特徴でデザインがとても

オシャレなコートです

大切に着用しましたが数えるくらいしか着てません。

状態はキレイかと思います

色褪せもありません



サイズ36

※着丈95センチ

肩幅37センチ

袖丈60センチ

身幅脇の下から平置き44センチ





【多用途なスタイル】

カジュアルからフォーマルまで幅広く対応可能なデザインで、様々なシーンで活躍します。



- 色: 黒

- 素材: ウール

- ブランド: Burberry

- デザイン: ファー付き

- 裏地: チェック柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Burberry

ファー付き黒チェスターコート