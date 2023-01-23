『ラグアジェム チェスターコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 09時 55分に出品され04月29日 09時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の初めに購入しましたが、着用機会がなく一度も着ていません。

オーバーコートなので、身長の高い方やカッコよく着こなしたい方におすすめしたいです。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ラグアジェム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ラグアジェム チェスターコート