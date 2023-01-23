『ノースフェイス ダウンジャケット ヌプシ US限定RDS認証 アウトドア黄【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 11分に出品され03月29日 00時 11分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【USA購入 正規新品】THE NORTH FACE ノースフェイス◆1996 RETRO NUPTSE JACKET ダウンジャケット ヌプシ US限定 RDS認証 700フィル パッカブル フルジップ ハーフドームロゴ刺繍 アウトドア キャンプ 登山761

USサイズXLなので日本サイズXXL相当です

アメリカ正規ショップ100％正規品

「ノースフェイス正規ホログラムシール付」内側タグに付いております

身幅66cm 肩幅58cm 袖丈63cm 着丈73cm 襟周り64cm タートルの高さ9cm

SHELL:100% NYLON

LINING:100% NYLON

FILLING:85% DOWN 15% WATERFOWL FEATHERS

700フィルパワーのグースダウンで作られ、バックパックを念頭に置いてデザインされたファッショナブルなスタイル。

このダウンは、冬の真っ只中や街でのアウトドアアクティビティに非常に使いやすい一着。

アウトドアやレジャーはもちろん、タウンユースにもオススメです。



・リラックスフィット

・RDS認証済みタグ付き（下記参照）

・断熱保湿性に優れた「700フィルグースダウン採用」

・収納可能なビルトインフード仕様

・フロントフルジップ開閉

・両サイド「ジッパー付きポケット付き」

・左内側「ジッパー付きポケット×1」

・左胸、右肩「ハーフドームロゴ刺繍」

・左袖口「700ロゴ刺繍」

・袖口「フィット感を調整するベルクロ搭載」

・裾「冷気や風の侵入を軽減するアジャスタードローコード」

・持ち運びに便利なパッカブル機能付き



【RDS認証グースダウン】 （国際認証基準）

高品質グースダウンが詰まり、最高の防寒性はもちろん非常に軽量で長時間の着用もストレスになりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ダウンジャケット

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