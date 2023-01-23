『【希少】コムデギャルソンシャツ 02AW メッセージプリント デニムジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 13分に出品され03月19日 02時 13分に終了予定です。即決価格は16,887円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】



COMME des GARCONS SHIRT

コムデギャルソンシャツ



2002AW



メーセージプリント ドリズラージャケット



90sや00sに多く輩出された人気のボンバージャケットと同じ形です。



ギャルソンが得意とするメッセージ性のある逸品で、同色でコムデギャルソンシャツのロゴもバックプリントされております。



サイズ···S

採寸【cm】

着丈···65

身幅···57

袖丈···61

肩幅···50

カラー···ブラックデニム

型番···W10149

素材···コットン



【コンディション】



Rank···B



S···未使用品。



A···使用感がほとんど感じられない状態。



B···一般的な中古品で、目立つ傷や汚れがない状態。



C···使用感があり、傷や汚れが見受けられる状態。



本商品の採寸は、平置きでの計測となります。

個人採寸になりますので、誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】コムデギャルソンシャツ

02AW

メッセージプリント

デニムジャケット