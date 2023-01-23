『The North Face ノースフェイス メンズ パーカー フーディ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 17時 54分に出品され03月25日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 The North Face ノースフェイス メンズ パーカー フーディ



新品、未使用 自宅保管品



以前アメリカで購入し、自宅保管しておりました。使用機会なかったため出品致します。



アメリカサイズ L



糸のほつれ等購入時からあるかもしれません。

あくまでも自宅保管品であることもご理解の上購入いただきますようお願い致します。



空気を抜いて潰した状態で箱または袋に詰める予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

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North

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