『(激レア) A BATHING APE 初期タグ Tシャツ アーカイブ 90s【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 35分に出品され03月25日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 90年代初期のA BATHING APE Tシャツです。



袖、裾がシングルステッチになっているものはなかなか出て来ないと思います。



旧タグはBape表記で、プリントには

BY BATHING APEと表示しています。



APEは当時裏原系ファッションの代表格として

大ヒットしたブランドになります。



綺麗な状態ですが、経年商品に付き、

全体的なくすみや小さなシミ等をご理解頂き

ご購入をお願いします。



サイズ(平置き)多少の誤差はお許しください/cm



Mサイズ



肩幅 46

身幅 49

袖丈 20

着丈 64



よろしくお願いします。



裏原宿 NIGO 猿の惑星 藤原ヒロシ ノーウェア NOWHERE ステューシー STUSSY シュプリーム SUPREME フェアリーグランジ fairy grunge mcbling マクブリング アーカイブ archive 古着



#古着

#英字

#半袖

#メンズ

#レディース

#ユニセックス

#デカロゴ

#ストリート

#クルーネック

#ブランドロゴ

#ロゴデザイン

#前後デザイン

#バックプリント

#シングルステッチ

#カモフラージュ柄



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



カラー···ホワイト



ネック···クルーネック



カラー···ホワイト



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



モデル名···エイプヘッド



特徴···1st カモ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ (激レア)

A

BATHING

APE



初期タグ Tシャツ アーカイブ

90s