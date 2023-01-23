『正絹 西陣袋帯 未加工 二条城デザイン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 02時 01分に出品され05月06日 02時 01分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
未使用✨六通柄袋帯 手織り錦 正倉院鳳凰花文 プラチナ銀箔二重織 礼装などに☆
¥ 9750
色うちかけ 春陽鶴 321
¥ 10911
【美品】 袋帯 銀糸 山林岩紋様 シルバー系 黒留袖 色留袖 訪問着 礼装
¥ 20064
小紋 飛び柄 丸にうさぎ柄 縮緬 枇杷茶色 しつけ糸 K-3286
¥ 11900
さんび 洗えるお着物 トールサイズ 茶屋辻模様 藍染風
¥ 9750
正絹 ワンタッチ帯 2部式帯 付け帯 名古屋帯
¥ 9360
haho様ご専用 / おまとめ2点
¥ 9204
くーにゃん様専用【TAMA屋】全て正絹 全て総絞り着物 まとめ10点 TM964
¥ 9295
本場筑前博多織 小袋帯 半幅帯 長尺 小野織物 浴衣 着物 帯８
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専用帯732●近江の麻 近江ちぢみ 高級 麻 刺繍 夏帯 名古屋仕立て 名古屋帯
¥ 9295
【逸品】●鹿児島県伝統工芸品●【大島紬】●泥染●生糸●紬●着物
¥ 11369
色留袖 逸品 着物 赤茶地 刺繍柄
¥ 9360
小紋 単衣 縦縞 楓 竹 モノトーン 黒地 着物 105a d
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西陣の名門【服部織物】 ご結婚式・七五三・入学園式にも… 格調高いフォーマル袋帯
¥ 9984
丸に違い鷹の羽 豪華 友禅 黒留袖 袋帯 5点 フルセット 結婚式 披露宴 母
¥ 12831
ぷっち様ご専用 新品 作家物 金箔付き黒留袖 本金二重箔袋帯 23点セット
¥ 22908
小紋 反物 黒系 桜 丹後ちりめん 正絹
¥ 7800
和装バッグ 利休バック 金襴織物 兎柄 お茶会 ｋ-22
¥ 9204
落札価格18720円
250 入札履歴
終了
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