『正絹 西陣袋帯 未加工 二条城デザイン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 02時 01分に出品され05月06日 02時 01分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 幅 31cm

金属糸使用、未加工



未使用ですが長期保管品です。

ご理解いただける方よろしくお願い致します。

#正絹#西陣織#袋帯 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹 西陣袋帯 未加工 二条城デザイン