『うりちゃん様専用イルビゾンテ ショルダーバッグ 日本未発売 希少【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 20時 45分に出品され05月04日 20時 45分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イルビゾンテ 日本未発売 三日月型レザーショルダーバッグ







仕様

ファスナー開閉、内側ファスナーポケット×1



サイズ

縦25cm×横45cm×マチ12cm

紐の長さ約110cm（調節可能）

ショルダーにも斜めがけにも出来ます。



素材

レザー（牛革）



日本では販売されていません。

※このバックは同じ三日月型ショルダーバックのものよりサイズがひと回り大きく、張り感のある革です。



とても希少です。

イルビゾンテ ファンの方是非ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ うりちゃん様専用イルビゾンテ



ショルダーバッグ 日本未発売 希少