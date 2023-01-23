『Min様専用 ルイヴィトン LOUIS VUITTON ストレーザ モノグラム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 22時 22分に出品され03月24日 22時 22分に終了予定です。即決価格は60,000円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Min様専用につきまして他の方のご購入はお控えくださいませ。



カラー...ブラウン



布袋付きです。



雨に濡れたことによる変色があります。



百貨店にて購入致しました。



数回使用しました。



布袋に入れて紙袋に入れて暗所にて保管しておりました。



底辺部分に汚れ、全体的に皺がございます。



布袋、紙袋付きで発送させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Min様専用

ルイヴィトン



LOUIS

VUITTON

ストレーザ

モノグラム