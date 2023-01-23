『LASTFRAME スマホショルダーバッグ ピンク ラストフレーム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 20時 08分に出品され04月05日 20時 08分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用。タグは捨てたためございません。

1ヶ月ほど前に買いました。



【ブランドとコレクション】

LASTFRAMEのSYSTEM COLLECTIONに属するこのショルダーバッグは、スタイリッシュで機能的なデザインが特徴です。



【ユニークなデザイン】

ピンクのストライプデザインが目を引き、スマートフォンを収納するのに最適なサイズ感です。金属製のチェーンがアクセントとなり、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。



【素材と耐久性】

ストライプデザインの素材は、耐久性があり、日常使いにも適しています。軽量で持ち運びやすく、使い勝手も抜群です。



- ブランド: LASTFRAME

- コレクション名: SYSTEM COLLECTION

- 色: ピンク

- 素材: ストライプデザイン

- チェーンの素材: 金属製

- タイプ: ショルダーバッグ

- デザイン: スマホ用



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラストフレーム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LASTFRAME

スマホショルダーバッグ

ピンク

ラストフレーム