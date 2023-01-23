『ドルチェアンドガッバーナ シルク ボウタイブラウス ラメ ストライプ ベロア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 02時 53分に出品され03月27日 02時 53分に終了予定です。即決価格は14,700円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 D&G ディーアンドジー

ドルチェアンドガッバーナ

シルク 絹 ボウタイブラウス

リボン ラメ ストライプ

ベロア 袖 シフォン 40 L



ペンシルスカートやワイドパンツに合わせてカッコイイ系にも、フレアスカートに合わせて可愛い系にもどちらにもスタイリングしやすいD&Gのラメストライプのボウタイブラウスです。

シフォンで透け感があるので中に着用するトップスでも遊べそうです✨



サイズ:40 L相当



カラー:ブラック 黒



素材:シルク98%

コットン1%

ルレックス1%(ラメ糸)



実寸 平置き



肩幅: 40cm

袖丈: 61cm

裄丈: 82cm

身幅: 42cm

裾幅: 43cm

身丈: 64cm



素人採寸なので若干の誤差が生じる場合がありますがご了承ください。



検品しておりますが、多少のほつれや色あせ、キズ、汚れなどが付着してる場合があります、ご了承お願い致します。神経質な方や、細かい事を気にされる方はご購入をお控え下さい。必ず写真で確認し判断して頂けます様、よろしくお願いします。

包装の際シワやヨレが生じる場合がございます。



出品中の商品は全て専門店やセレクトショップ、大手リユースショップ、ブランド専門買取店・ブランドオークションで購入した、真贋チェック済みの商品です。メンテナンス済(ハウスクリーニング、リペア含む)商品の場合があります、ご了承下さい。

万が一の場合は返品も承りますので評価前に御相談下さい。

商品画像と実際の商品は、多少色合いが違う場合があります。

お使いの携帯、パソコンやモニターの環境で色の誤差が発生する場合もございます。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



#くれむの古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ドルチェアンドガッバーナ

シルク



ボウタイブラウス

ラメ

ストライプ

ベロア