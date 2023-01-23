『ドルチェアンドガッバーナ シルク ボウタイブラウス ラメ ストライプ ベロア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 02時 53分に出品され03月27日 02時 53分に終了予定です。即決価格は14,700円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ
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落札価格14700円
884 入札履歴
終了
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