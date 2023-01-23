『VOLCOM ヴォルコムスノーボードウェア L GORE-TEX JACKET【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 00時 34分に出品され03月30日 00時 34分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VOLCOM ヴォルコムスノーボードウェア



VOLCOM L GORE-TEX JACKET

メンズ GORE-TEX ゴアテックス

サイズ: M (使用者170cm)

3シーズン使いましたが、まだまだ現役で使えます。

1シーズンあたり2回ほどの使用です。

袖口の内側に汚れがあります。

まだまだ使用できます。

状態は悪くないと思います。

写真で状態を確認して下さい。



※あくまでUSED品となりますので、ご理解頂ける方にお願いします。神経質な方はご遠慮ください。

※コンパクトに折り畳んでの発送となります。あらかじめご了承ください。



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