『90sヴィンテージ古着 CALIFORNIA OUTER WEARジャケットXL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月19日 01時 04分に出品され05月19日 01時 04分に終了予定です。即決価格は8,954円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◁◁◁◁◁商品説明等▷▷▷▷▷

90s ヴィンテージUSA製古着CALIFORNIA OUTER WEARの襟コーデュロイ裏ブランケットジップアップジャケットになります。



両胸、背中に刺繍ロゴ



ゆるだぼオーバーサイズ

ゆるだぼユニセックスで着れますね



表記サイズ XL

カラー 黒 ブラック

混率表記 表 綿50% ポリエステル50%

裏 アクリル55% ポリエステル35%その他10%

袖裏 ナイロン100%





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平置き寸法



肩幅 54cm

身幅 62cm

着丈 68cm

袖丈 63cm



◁◁◁◁◁状態等▷▷▷▷▷

画像11枚目 お腹辺りに薄汚れ

画像10枚目 右袖に汚れ

その他は多少の使用感毛玉感薄汚れはございますが、目立った汚れやシミはなくコンディションはまずまずだとは思いますが、ヴィンテージ古着ゆえご理解願います。

あくまで古着なので神経質な方、新品同様を求める方はご遠慮ください。



◁◁◁◁◁その他▷▷▷▷▷

☆お値下げ前、価格交渉中でも即購入された方を優先いたします（即購入最優先）



☆即購入歓迎します。

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2F



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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: メイドインユーエスエー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90sヴィンテージ古着 CALIFORNIA

OUTER

WEARジャケットXL