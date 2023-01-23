『窪塚着 ポロ ラルフローレン 和柄 ダウンジャケット Supreme wtaps【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 22分に出品され03月21日 04時 22分に終了予定です。即決価格は35,112円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 窪塚さんが私物として着用されているPolo Ralph Laurenのダウンジャケットの同型同色。

取扱店極小の超レアアイテムです。

着用回数一回のみの極美品。

サイズはXLです。

不明点はご質問ください。

宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 窪塚着 ポロ ラルフローレン 和柄 ダウンジャケット Supreme

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