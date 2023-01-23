『ギャルソン 定番ショルダーバッグ 黒 comme des garcons【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 16分に出品され03月19日 08時 16分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 **ギャルソン 定番ショルダーバッグ スモールサイズ(M)**



**カラー**: 黒

**素材**: 合皮



大きくて、ポケットが多数あり、とても便利なバッグです。

詳しい状態は写真をご確認ください。



あくまで中古品ですので、細かい点が気になる方はご購入をお控えいただけると幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ギャルソン 定番ショルダーバッグ 黒 comme

des

garcons