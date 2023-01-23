『ソニーイヤホン WF-1000XM5（ブラック）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 29分に出品され03月08日 06時 29分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 令和６年９月下旬購入。新品 未使用。



保証１年 保証書あり 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用