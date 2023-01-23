『Mame Kurogouchi レイヤードニットカーディガMK240920-18【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 07時 33分に出品され04月28日 07時 33分に終了予定です。即決価格は14,805円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#satonachi





↓商品説明↓



【2020SS】



マメクロゴウチ/MM20SS-KN075

Cocoon Layered Knit Jacuard Cardigan



定価57,000円＋税



マメらしい繊細な刺繍ニット。

チュールをふんわり被せ、奥行きがのある印象をプラスされてます。



SIZE：2/M相当(身幅45cm：肩幅38㎝：袖丈68㎝：着丈47cm)

COLOR：グリーン



【状態】

・チュール部分に穴数か所(腹部、袖)

・チュール引きつれ



・多少の使用感があります。

中古衣料品、中古天然革製品などの風合いにご理解いただける方のみご購入ください。



MK240920-18



satonachi 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マメ／マメクロゴウチ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Mame

Kurogouchi

レイヤードニットカーディガMK240920-18