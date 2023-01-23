『新品 CONVERSE Chuck Taylor All Star ハイカ ット【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 19時 42分に出品され03月21日 19時 42分に終了予定です。即決価格は12,227円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 CONVERSE Chuck Taylor All Star CT70

コンバース オールスター チャックテイラー ハイカット



台湾のコンバースで購入した100%本物です



状態 : 新品・未使用



サイズ : US8.5 / 27cm



カラー : BLACKブラック 黒



素材

アッパー : キャンバス

ソール : ラバー



生産国 : ベトナム



カラー···ブラック



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コンバースオールスター

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品

CONVERSE

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Taylor

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