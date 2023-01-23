『新品 CONVERSE Chuck Taylor All Star ハイカ ット【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 19時 42分に出品され03月21日 19時 42分に終了予定です。即決価格は12,227円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|コンバースオールスター
アルフレッドバニスター 豪華 パイソン バックジップ ブーツ サイズ43 希少
¥ 9360
BALENCIAGA サンダル CROCS バレンシアガ
¥ 21620
⑧【新品未使用】ニューバランス M1906NJ 28cm BLACK
¥ 14800
Nike Air Force 1 ParaNoise 3.0
¥ 21114
⭐︎激安 ナイキ × SACAI × WAFFLE 28.5
¥ 7644
ニューバランス MW880 GB6 ゴアテックス(4E/25.5cm)
¥ 8580
WH whs0010 Size9
¥ 10660
スニーカー ナイキ Vandal High ビンテージ NIKE VANDAL
¥ 10750
Clarks ワラビー 新品未使用 25.0 cm スエード
¥ 10725
ルードギャラリー スエード ブラック チバユウスケ レッドウイング
¥ 13250
ナイキ SB ダンク HIGH Sweet Tooth 27.0cm 新品未使用
¥ 7566
【未使用】コンバース チャックテイラー ハイカットA02779C グレー27cm
¥ 11700
Danner トレイルフィールド
¥ 13000
【26】NIKE AIR MAX 1 PRM
¥ 10139
イージースライド スレートマリン 24.5
¥ 10139
定価93500円 Studio Hidden 東京 ダービーシューズ 新品箱付き
¥ 21840
USA製 New balance M990GL5 990V5 27.5cm
¥ 11500
HEINRICH DINKELACKER RIO ウイスキーコードバン
¥ 71400
落札価格12227円
851 入札履歴
終了
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