『MOTOエンジニアブーツ・サイズ2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 19時 58分に出品され04月03日 19時 58分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



MOTOモト・エンジニアブーツ

ブラック

サイズ2（24cmくらい）



かなり前の物です。

気に入って着用していました。

状態は写真をご確認ください。



箱はございません。梱包材に包み、別の箱で送付いたします。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 24cm ブランド: レザーアンドシルバーモト

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ MOTOエンジニアブーツ・サイズ2