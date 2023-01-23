『☆人気☆JO MALONE LONDON イングリッシュペアー＆フリージア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 20分に出品され03月12日 17時 20分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ブランド ： JO MALONE LONDON

ジョーマローン ロンドン

・商品名 ： ENGLISH PEAR ＆ FRESIA

イングリッシュペアー＆フリージア

コロン 30ml



・状態ランク ： Aランク



試しプッシュした程度ですのでほぼ満量です(*´▽｀*)♪



商品説明（ネットより引用）

秋のエッセンスを凝縮したかのよう。

英国の果樹園で収穫した熟したての洋梨の官能的なみずみずしさを白いフリージアのブーケで優しく包み、アンバー、パチョリ、ウッドで豊潤に仕上げています。

ジョー マローン ロンドンのNo.1人気の香りです。



トップノート:キングウィリアム ペアー

ハートノート:フリージア

ベースノート:パチョリ



原産国 イギリス



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フォロー割引きの対象外品となるため お値引き不可となります(_ _)

徐々にはお値引きしていきますので、 よかったら「いいね」よろしくお願いします

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【ランク説明】

S・新品・未使用品

A・数回使用程度の未使用に近い美品

B・多少ダメージがあるが全体的に状態が良い

C・目立つキズ・ヨゴレ等が多く、使用感あり

D・ジャンク品、もしくは使用に問題あり





※特に中古品の場合は状態や残量をご購入前に写真でもご確認いただき、ご納得の上、ご購入ください。



※完璧品をお求めの方や細かいことを気になさる方はご購入をご遠慮ください。





★下記の注意事項をご了承の上、ご購入願います



・お支払い、決済はご購入後2日以内に可能な方のみご購入頂きますようお願いいたします。



・発送は決済確認後、1～3日以内（土、日、祝日は除く）の発送予定です。



・商品によってはポストに投函する追跡や保証のないお届け方法になります。



161S-99



参考キーワード JO MALONE LONDON ジョーマローン ロンドン ENGLISH PEAR ＆ FRESIA COLOGNE イギリス製



種類...オーデコロン

総容量...〜49ml

容器の形状...スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジョーマローンロンドン