『U4 スケートボード グレー・黒スケボー carver カーバー U4【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 02時 12分に出品され04月11日 02時 12分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

carver カーバー



U4 牛越峰人

モデル ウッシー



サーフィンの陸トレには最適！

人気の牛越「U4」モデル



サーフィンの陸トレには最適と

人気の牛越峰統が開発に参加。

初心者から上級者まで扱いやすい

オールマイティーモデル。



ホイールベースをしっかりととることにより、

無駄な細かい動きを抑え、

大きなラインを描くライディングイメージ。

デッキ幅や全体の重量を押さえコントロールのしやすさを合わせ持ちます。



サーファーの陸トレ

スノーボードのトレーニングにも

オススメです。



carver カーバー U4

牛越峰人モデル ウッシー



参考情報：

新品参考価格 41,475円

長さ 約91.5cm

幅 約23cm

トラック CARVER

ウィール CARVER RADIAL (65mm / 78a)



✴︎動作確認済みです。

特に問題はございませんが、

念の為、メンテナンス等の

安全確認されてからお使い下さい。



✴︎使用済み保管しているものですので

キズ等御座います。

新品ではございませんので、

ご理解頂ける方へお譲りいたします。



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✼•┈気持ち良くお買い物して頂くために✼•┈

✴︎ご不明な点がございましたら、

お気軽にお問い合わせ下さいませ。



写真のご確認をお願いします。写真の加工などはしておりません。可能な限り現物の状態がおわかり頂けるような写真撮影を意識しております。



✴︎自宅にてキレイに保管しております。

✴︎ペット飼っておりません。

✴︎家族内に喫煙者はおりません。



✴︎丁寧な梱包を心がけております。

どうぞ宜しくお願いします。ʕ•ᴥ•ʔ

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#CARVERu4 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: カーバー