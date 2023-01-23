『STUSSY ステューシー ロングフーディコート シルバー ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 00時 47分に出品され03月31日 00時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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STUSSY(ステューシー)のVera Hooded Jacket、無機質でユニークな素材で作られたロングフーディコートになります。



襟元はスタンドカラー、裾にドローコードを採用しており、ベーシックなデザインなので既存のワードローブとも合わせやすいです。

いつものスタイリングにサラッと羽織るだけで、トレンド感あふれるフューチャリスティックな着こなしに。お色はシルバー！

とても軽くストレスフリーな着心地で、生地は耐水性なのでちょっとした雨でも難なくお出かけが可能です◎



サイズはMです。ユニセックスにお勧めです。

LAで購入し、使用しないまま保管しておりました。当時のタグ付き。

大切に保管していましたので状態良好かと思います。





検討される際プロフィールお読み下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ STUSSY

ステューシー

ロングフーディコート

シルバー

ジャケット