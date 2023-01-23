『【1PIU1UGUALE3】RELAX ラインストーン ジップロゴ セットアップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 11時 16分に出品され04月04日 11時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 1PIU1UGUALE3 RELAX

ラインストーン ジップロゴ・スウェット

セットアップ(上下セット)になります。



◉【1PIU1UGUALE3 RELAX ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ リラックス 】

"極上の普段着"としてファッショニスタに愛されてやまない、1PIU1UGUALE3 RELAX



◉"至高" "究極"への挑戦を胸にデザイナー自らが厳選し、着る者に高揚と感動を齎す"一着入魂"された作品で知られる1PIU1UGUALE3のカジュアルウェアラインである。



◉服の価値を知る玄人からこそ絶対的な支持を受ける、リラックスラインならではの"究極の着心地"を是非体感してほしい。



◉上のジップは、ダブルジップになります。



【サイズ】上

サイズ表記：M(JP)

バスト:45cm(平置)

【サイズ】下

サイズ表記：M

ウエスト部はゴムになっており、ドローコードがあるので、ある程度調整可能です。

ウエスト:38cm(平置)

総丈：約98cm

股下：約73cm

※素人採寸ですので多少の誤差あり



【カラー】

ブラック

(ブランドの文字はホワイト)





【状態】

ストーン外れもなく、上下共に比較的綺麗かと思います。必ずクリーニングに出していました。画像での判断をお願いします。



※中古になりますので、中古や古着にご理解のない方や神経質な方のご購入はお控え下さい。

また、必ずプロフィールをお読み下さい。

よろしくお願いしますm(_ _)m





ウノピゥウノウグァーレトレ リラックス

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···ジップアップ



メルカリ便にて発送致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウノピゥウノウグァーレトレリラックス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【1PIU1UGUALE3】RELAX

ラインストーン

ジップロゴ

セットアップ