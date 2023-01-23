『USA製 80s DEEP PURPLE バンドTシャツ ラグランTシャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 17時 23分に出品され04月07日 17時 23分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカ製の1985年のDEEPPURPLEのバンドTになります。こちらは1984年にリリースされたPerfect Strangers というアルバムがリリースされた際のTシャツになります。バンTの中でもラグランタイプのものは少し珍しく、色もブラック×グレーなので使いやすいと思います。何よりもフロントのプリントがかっこよすぎます。ピンク、ブルー、イエローのカラーバランスもよく、バックもちゃんとプリントされており、バンTの中では上位に位置するデザインのレベルだと思います。コピーライトも1985で着いており、袖もシングルステッチなので間違いないです。タグはどこのボディかまでは分かりかねますが、サイズはL、USA製の表記があります。気になった方はDEEP PURPLEの曲でも聞いて見てください。くそかっこいいです。



身幅:54cm

着丈:65cm

裄丈:55cm

（素人採寸ですので多少の誤差はある可能性があります）



カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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