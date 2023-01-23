『90s OLD カシミヤ混 ウール ハンティングジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 17時 55分に出品され03月26日 17時 55分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋で購入。一点物 の ハンティングジャケット です。こちら 90年代頃の オールドアイテム。重厚感と高級感の伺えるカシミヤ混紡ウール素材 の一着。仕立て物の様ですので、しっかりとした造りで、前たてもボタンだけでなくジッパーでしっかり前を塞げる様になっています。カシミヤ混でとても暖かいです。



●カラー :茶、ブラウン



●サイズ：およそＭサイズ

肩幅 : 53cm

身幅 : 60cm

着丈 : 83cm

袖丈 : 61cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

表地 :毛70%,カシミヤ20%,ナイロン10%



●状態：

上記以外、破れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入を。



●梱包について

薄手の物は封筒,紙袋,などの簡易包装。厚手の物は二次使用の段ボールです。



●その他、注意事項：

自宅にて保管。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

OLD

カシミヤ混

ウール

ハンティングジャケット