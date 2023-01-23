『L.L. Bean ウルトラウォーム ダウン ジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 17分に出品され03月25日 06時 17分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2-3回しか使ってないから売るます

米国フィット

元の価格は2万円くらいです



カラー...ホワイト

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ L.L.

Bean

ウルトラウォーム ダウン ジャケット