『23区 ショート ダウンコート 38 ブラウン 赤 リバーシブル DMW【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 16分に出品され03月13日 11時 16分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase. Please be assured that we only deal in genuine products.

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【商品について】

23区のショートダウンコートになります！

リバーシブルでどちらでもお使いいただけます！

ボリュームのあるブルーフォックスファーでアクセントをつけており、赤のリバーシブルデザインが特徴的な一着となっています。

ファーは取り外し可能です。



【商品状態】

やや汚れなどがありますが、気にならない程度だと思います。



【サイズ】

38（Mサイズ）

着丈:約６５センチ

肩幅:約３７センチ

身幅:約４９センチ (わき下平置き計測)

袖丈:約６０センチ



【素材】

ダウン80%

フェザー20%





【カラー】

レッド、ブラウン



【発送について】

簡易梱包にて48時間以内に発送いたします！

時間指定や日付の指定がある方はお取引の際のメッセージにてお願いいたします。



【最後に】

現在フォロー割実施中です！

これを機にお安くご購入ください。



ご覧いただきありがとうございます。



#23区

#おしゃれ

#ダウンジャケット

#リバーシブル

#ファー付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23区 ショート ダウンコート 38

ブラウン

赤

リバーシブル

DMW