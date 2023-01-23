『AVIREX アヴィレックス ムートン B3 USA製 38【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 11時 36分に出品され04月02日 11時 36分に終了予定です。即決価格は14,440円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭐️ コンディション⭐️全体的には綺麗ですが、袖付近などに若干のキズ、スレあります。写真参照ください。

⭐️ ブランド メーカー ⭐️ AVIREX アヴィレックス / USA製



⭐️ カラー ⭐️ ブラウン



⭐️ 品番 ⭐️ ３３H５５９５ / AC-17755



⭐️ サイズ ⭐️ ３８（USA) M〜L相当



肩幅 約 ５３cm

身丈 約 ６９cm

袖丈 約 ６１cm



⭐️ 品質 ⭐️ ムートン 羊革



⭐️ 購入元 ⭐️ 大手リユース店



#naolove7070の商品一覧

#naolove7070のジャケット

#naolove7070のAVIREX



管理番号 01080 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AVIREX

アヴィレックス ムートン B3

USA製 38