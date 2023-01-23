『unused 2022 AWモヘアカーディガン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 18時 30分に出品され03月31日 18時 30分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 usedの定番のモヘアカーディガンになります。サイズは3で、色はグレーです。

購入当初は数回着用しましたが、サイズが合わず昨シーズンはクリーニングに出したのみでほとんど着用しておりません。

unusedらしいサイズ感で、色味も合わせやすくこれからの季節に使い勝手のいいアイテムかと思います。

多少の値下げは考慮いたしますので、コメントお待ちしております。



サイズ3

肩幅:59cm

身幅:56cm

着丈:68cm

袖丈:56cm

※多少の誤差がありますので、参考値としてお考えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アンユーズド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ unused

2022

AWモヘアカーディガン