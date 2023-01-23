『Sex Pistols セックスピストルズ 古着 バンド Tシャツ M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 06時 35分に出品され03月17日 06時 35分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンドンにて購入しました。

非常にレアなデザインのセックスピストルズのバンドTシャツです。



cotton100%

サイズM



ご購入の際は事前のお問合せ不要です。

早いもの勝ちとなります。



着丈67cm

肩幅44cm

袖丈22cm

身幅50cm

※平面にて測定



※お値引き交渉、マニアックな質問、荒らしコメント等は受付ておりません。即ブロックさせていただきます。



※あくまで中古品になります。

神経質な方や御理解いただけない方は

ご購入をお控え下さい。



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カラー···ブラウン



カラー···ホワイト



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Sex

Pistols

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バンド

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M