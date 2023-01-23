『久遠 MAISON SPECIAL ダブルジップパーカー スウェット 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 33分に出品され03月14日 15時 33分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デザイン、シルエット共に良いですが、フードの形が好みではなかったため出品いたします。

一度試着しておりますが、外では着用していません



完売品であるため、探されている方はぜひ



涼しくなってきており、売れなければ自分で着用するため出品を取り消す場合がございます。ご了承ください。



サイズは0です。

171㎝の私が着用して流行りの短丈くらいで着れます。

着用するつもりでタグは切ってしまいましたがご希望であれば同封して発送させていただきます。

値下げ可能ですコメントまで、、















カラー···グレー、ダークグレー



柄・デザイン···無地/ワンポイント



タイプ···ジップアップ



タイプ···プルオーバー



タイプ···ジップアップ



身幅···57cm

着丈···60cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 久遠 MAISON

SPECIAL

ダブルジップパーカー スウェット

新品