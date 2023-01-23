『【極美品】PRADA プラダ ナイロン 三角ロゴプレート ハンドバッグ 南京錠【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 16時 46分に出品され03月20日 16時 46分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着トム

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●ブランド

PRADAプラダ



●カラー

黒 ブラック



●購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場 全て鑑定済みのお品です✨✨



私自身も古物商を取得しておりますので、安心してご検討くださいませ⭐



大阪府公安委員会

古物許可証 第62238R067200号



●素材 ナイロン



●サイズ

横幅 約35cm

高さ 約23cm

マチ 約9cm



※平置き採寸。誤差はご了承下さい



●付属品 なし

バッグのみ



●状態 A

USEDの中では状態よく、美品です✨

※



販売商品は全てクリーニングを行っております✨



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N 新品未使用



S 新古品：汚れ・傷・着用感がほぼ無い、もしくは目立たない、非常に状態の良い中古品です。



A 美品 : 全体的もしくは一部に若干の薄汚れ、色褪せや多少の傷、毛羽立ち、汚れなどございますが、使用に問題はなく比較的状態のよい中古品です。



B 良品：全体的に汚れや色褪せ、多少の傷、毛羽立ち等見受けられますが、状態を気にされない方であれば使用に問題はない状態の中古品です。





※あくまでも、リユース品となります。気になる点等ございましたらコメントください♪

※写真と文章でなるべく状態を誠実にお伝えするよう努力しますが、カメラの性能上色写りが若干違う可能性、小さな傷の見落としがある可能性がありますので、予めご理解ください。

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●発送

簡易発送にて2日以内に発送します。







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】PRADA

プラダ ナイロン 三角ロゴプレート ハンドバッグ 南京錠