『AVIREXMA-1古着【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 50分に出品され03月08日 08時 50分に終了予定です。即決価格は30,666円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気モデル...MA-1

AVIREX古着です。

裏地が襟元、ジッパーの横が破れています。

表側は、問題なく着用できます。ダメージが入って渋い感じで着こなせると思います。

サイズがＳですが、大きめのＳで日本サイズでМくらいの方で着用できます。

ご検討お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AVIREXMA-1古着