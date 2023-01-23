『ロッキー・バルボア着用中折れ帽XL Rocky Fedora 公式映画レプリカ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 10時 32分に出品され04月16日 10時 32分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本品は、シルベスター・スタローンがROCKYで着用したフェドーラ(中折れ帽)のレプリカです。

購入後、一度被ってみましたが、あまりにも似合わなかったのでそれっきり箱に入れっぱなしにしてました。

サイズはXL、23.88インチ(≒61cm)です。



掲載写真の箱を段ボール箱に入れて発送します。



バンドには、Rocky Balboaが着用したオリジナルのフェードラから複製されたアンティーク真鍮メタルボタンの仕上げトリムが付いています。

ライナーの先端にシルベスター・スタローンのゴールドホイルプリント。

クラシックなロープロファイル4.25インチのクラウンと1.75インチのスナップつば

*すべてのリリースはSylvester Stalloneによって設計され、承認されています。





色 ダークネイビーブルー

材質 ウール(本体)、フェイクリードレザースウェットバンド(内側)



英語にはなりますが、詳細は下記公式URLにてご確認ください。

https://www.slystalloneshop.com/products/rocky-fedora-pre-order?variant=32770136670255







カラー...ネイビーブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ ロッキー・バルボア着用中折れ帽XL

Rocky

Fedora

公式映画レプリカ